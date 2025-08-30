(16) 99963-6036
O Senhor: Wanderlei Franco de Oliveira

Faleceu dia 30/08/25 às 05:58 horas em São Carlos com 66 anos de idade.

Era viúvo e deixa os filhos: Daniela, Siliane, Daniel, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 30/08/25 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 06/12/1958.

 

A Senhora: Patrícia Helena Victor Fermino

Faleceu dia 30/08/25 às 01:30 horas em Matão com 54 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Sidnei Aparecido Fermino e os filhos: Camila, Monique, Diego, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Bebedouro.

O sepultamento dar-se-á no dia 30/08/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Bebedouro.

Data de nascimento: 

 

A Senhora: Cristina Izabel Benavente

Faleceu dia 29/08/25 às 10:30 horas em Matão com 61 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Carlos Roberto Teixeira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 29/08/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 21/07/1964.

