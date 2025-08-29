(16) 99963-6036
sexta, 29 de agosto de 2025
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

28 Ago 2025 - 15h08Por Jessica
A Senhora: Helena Fernandes Ferrari

Faleceu dia 27/08/25 às 17:28 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. José Carlos Souza e os filhos: Itamires Fernandes Scopin, Luciano Scopin, Evandro Scopin, Sebastião Acácio Scopin, Maria Angélica Scopin, Lauriberto Luiz Scopin, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 28/08/25 às 13:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 21/07/1948.

 

A Senhora: Odayr Alvarez Garcia

Faleceu dia 27/08/25 às 02:44 horas em São Carlos com 93 anos de idade.

Era viúva do Sr. Olaércio Garcia e deixa as filhas: Ana Paula Garcia c/c Antonio, Andrea Garcia Zucolotto c/c José, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 27/08/25 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/10/1931.

