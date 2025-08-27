Nova Funerária -

Senhora: Odayr Alvarez Garcia

Faleceu dia 27/08/25 às 02:44 horas em São Carlos com 93 anos de idade.

Era viúva do Sr. Olaércio Garcia e deixa as filhas: Ana Paula Garcia c/c Antonio, Andrea Garcia Zucolotto c/c José, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 27/08/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/10/1931.

A Senhora: Adriana Ferrari

Faleceu dia 26/08/25 às 09:00 horas em Matão com 55 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Luiz Carlos Domingos Xavier e o filho: Thiago, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

A Jovem: Brenda Fernandes Bordin

Faleceu dia 26/08/25 às 07:00 horas em Matão com 18 anos de idade.

Era solteira e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 05/03/2007.

A Senhora: Terezinha Roque de Souza

Faleceu dia 25/08/25 às 20:18 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. Antonio Roque de Souza e deixa os filhos: José Alves c/c Rose Cleide, Antonio c/c Diva, Cícero c/c Edvânia, Maria c/c Eder, Francisco, Maria Inês, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/08/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 08/03/1936.

