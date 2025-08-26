Nova Funerária -

A Senhora: Adriana Ferrari

Faleceu dia 26/08/25 às 09:00 horas em Matão com 55 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Luiz Carlos Domingos Xavier e o filho: Thiago, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 26/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

A Jovem: Brenda Fernandes Bordin

Faleceu dia 26/08/25 às 07:00 horas em Matão com 18 anos de idade.

Era solteira e deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 26/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 05/03/2007.

A Senhora: Terezinha Roque de Souza

Faleceu dia 25/08/25 às 20:18 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. Antonio Roque de Souza e deixa os filhos: José Alves c/c Rose Cleide, Antonio c/c Diva, Cícero c/c Edvânia, Maria c/c Eder, Francisco, Maria Inês, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 26/08/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 08/03/1936.

A Senhora: Silmara Cristina Tolino

Faleceu dia 25/08/25 às 07:00 horas em Matão com 49 anos de idade.

Deixa os filhos: Luiz, Amanda, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 26/08/1975.

O Senhor: Osmar Parlato

Faleceu dia 25/08/25 às 07:00 horas em Matão com 81 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Eva de Fátima Costa Parlato, a filha: Juliana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/04/1944.

A Senhora: Maria Valdirene Alves Carvalho

Faleceu dia 25/08/25 às 06:00 horas em Matão com 52 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Ramiro Carvalho Neti e os filhos: Erika, Nicolas, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dobrada.

O sepultamento deu-se no dia 25/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Ginásio de Esporte para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 30/10/1972.

O Senhor: Antonio Junco

Faleceu dia 24/08/25 às 04:03 horas em São Carlos com 95 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Lourdes Zumiote Junco e deixa as filhas: Vera Lúcia Felício, Josely Junco Mecaldi, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/08/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de 26/12/1929.

Leia Também