A Senhora: Silmara Cristina Tolino
Faleceu dia 25/08/25 às 07:00 horas em Matão com 49 anos de idade.
Deixa os filhos: Luiz, Amanda, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 25/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 26/08/1975.
O Senhor: Osmar Parlato
Faleceu dia 25/08/25 às 07:00 horas em Matão com 81 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Eva de Fátima Costa Parlato, a filha: Juliana, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 25/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 10/04/1944.
A Senhora: Maria Valdirene Alves Carvalho
Faleceu dia 25/08/25 às 06:00 horas em Matão com 52 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Ramiro Carvalho Neti e os filhos: Erika, Nicolas, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Dobrada.
O sepultamento dar-se-á no dia 25/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Ginásio de Esporte para o Cemitério Municipal de Dobrada.
Data de nascimento: 30/10/1972.
O Senhor: Antonio Junco
Faleceu dia 24/08/25 às 04:03 horas em São Carlos com 95 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Lourdes Zumiote Junco e deixa as filhas: Vera Lúcia Felício, Josely Junco Mecaldi, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 24/08/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.
Data de 26/12/1929.