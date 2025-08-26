SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

O Senhor: Osmar Parlato

Faleceu dia 25/08/25 às 07:00 horas em Matão com 81 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Eva de Fátima Costa Parlato, a filha: Juliana, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 25/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/04/1944.

A Senhora: Maria Valdirene Alves Carvalho

Faleceu dia 25/08/25 às 06:00 horas em Matão com 52 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Ramiro Carvalho Neti e os filhos: Erika, Nicolas, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dobrada.

O sepultamento dar-se-á no dia 25/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Ginásio de Esporte para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 30/10/1972.

O Senhor: Antonio Junco

Faleceu dia 24/08/25 às 04:03 horas em São Carlos com 95 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Lourdes Zumiote Junco e deixa as filhas: Vera Lúcia Felício, Josely Junco Mecaldi, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/08/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de 26/12/1929.

O Senhor: José Luiz Sanches Rodrigues

Faleceu dia 22/08/25 às 01:00 horas em Matão com 62 anos de idade.

Deixa os filhos: Rafael, Renan, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dobrada.

O sepultamento deu-se no dia 22/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 05/07/1963.

Leia Também