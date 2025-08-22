(16) 99963-6036
sexta, 22 de agosto de 2025
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

22 Ago 2025 - 08h56Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Nova Funerária - Nova Funerária -

O Senhor: José Luiz Sanches Rodrigues

Faleceu dia 22/08/25 às 01:00 horas em Matão com 62 anos de idade.

Deixa os filhos: Rafael, Renan, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dobrada.

O sepultamento dar-se-á no dia 22/08/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 05/07/1963.

 

O Senhor: Antonio Gonsales Castillo

Faleceu dia 21/08/25 às 14:37 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Nair de Oliveira Gonsales e deixa os filhos: Vagner c/c Veriane, Valmir c/c Lucimeire, Alessandra c/c Eduardo, Márcio c/c Alessandra, Marcelo, solteiro, José Carlos viúvo de Fernanda, Márcia

viúva de Walter, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 22/08/25 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/07/1936.

 

O Senhor: José Ruiz Sanches

Faleceu dia 21/08/25 às 12:25 horas em Ibaté com 97 anos de idade.

Era viúvo e deixa a filha: Maria do Carmo Ruiz Ribeiro c/c Antonio de Souza Ribeiro, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 10:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 22/08/25 às 14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 20/06/1928.

 

O Senhor: João Gomes de Souza

Faleceu dia 20/08/25 em Ribeirão Bonito com 82 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Avanilde Nunes de Souza e os filhos: Ivani c/c Adeni, Ivaneide c/c Leandro, Genoilson c/c Daciane, Eliete c/c Celso, Renivaldo c/c Tatiane, Alcione c/c João, Michele c/c Abner, Gilvan, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 21/08/25 às 07:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.

Data de nascimento: 30/05/1943.

 

 

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

 

A família da Senhora: Neide Spasiani Rossi

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 24/08/2025 (Domingo) às 10:00 horas na Igreja São Sebastião.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

Leia Também

Funerária Fernandes informa convites de missa de 7º dia
Obituário08h58 - 22 Ago 2025

Funerária Fernandes informa convites de missa de 7º dia

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário08h53 - 22 Ago 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário16h14 - 21 Ago 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário10h04 - 21 Ago 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

Grupo Vida informa nota de falecimento
Obituário09h52 - 21 Ago 2025

Grupo Vida informa nota de falecimento

Últimas Notícias