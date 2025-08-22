O Senhor: José Luiz Sanches Rodrigues
Faleceu dia 22/08/25 às 01:00 horas em Matão com 62 anos de idade.
Deixa os filhos: Rafael, Renan, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Dobrada.
O sepultamento dar-se-á no dia 22/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.
Data de nascimento: 05/07/1963.
O Senhor: Antonio Gonsales Castillo
Faleceu dia 21/08/25 às 14:37 horas em São Carlos com 89 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Nair de Oliveira Gonsales e deixa os filhos: Vagner c/c Veriane, Valmir c/c Lucimeire, Alessandra c/c Eduardo, Márcio c/c Alessandra, Marcelo, solteiro, José Carlos viúvo de Fernanda, Márcia
viúva de Walter, familiares e amigos.
O Velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 22/08/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 22/07/1936.
O Senhor: José Ruiz Sanches
Faleceu dia 21/08/25 às 12:25 horas em Ibaté com 97 anos de idade.
Era viúvo e deixa a filha: Maria do Carmo Ruiz Ribeiro c/c Antonio de Souza Ribeiro, familiares e amigos.
O Velório será realizado a partir das 10:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 22/08/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.
Data de nascimento: 20/06/1928.
O Senhor: João Gomes de Souza
Faleceu dia 20/08/25 em Ribeirão Bonito com 82 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Avanilde Nunes de Souza e os filhos: Ivani c/c Adeni, Ivaneide c/c Leandro, Genoilson c/c Daciane, Eliete c/c Celso, Renivaldo c/c Tatiane, Alcione c/c João, Michele c/c Abner, Gilvan, solteiro, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 21/08/25 às 07:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.
Data de nascimento: 30/05/1943.
CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.
A família da Senhora: Neide Spasiani Rossi
Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 24/08/2025 (Domingo) às 10:00 horas na Igreja São Sebastião.
Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.