O Senhor: João Gomes de Souza
Faleceu dia 20/08/25 em Ribeirão Bonito com 82 anos de idade.
Deixa viúva a Sra.Avanilde Nunes de Souza e os filhos: Ivani c/c Adeni, Ivaneide c/c Leandro, Genoilson c/c Daciane, Eliete c/c Celso, Renivaldo c/c Tatiane, Alcione c/c João, Michele c/c Abner, Gilvan, solteiro, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 21/08/25 às 07:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.
Data de nascimento: 30/05/1943.
A Senhora: Dulce Maria Bispo dos Santos
Faleceu dia 20/08/25 às 07:30 horas em Sertãozinho com 64 anos de idade.
Deixa os filhos: Ana Paula, Douglas, Natália, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Santa Ernestina.
O sepultamento deu-se no dia 20/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Ernestina.
Data de nascimento: 20/03/1961.
O Senhor: Agostinho Ribeiro
Faleceu dia 19/08/25 às 15:30 horas em Matão com 66 anos de idade.
Era solteiro e deixa familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 20/08/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 14/04/1959.
O Senhor: Joaquim Rombaldo
Faleceu dia 19/08/25 às 13:23 horas em Ribeirão Preto com 81 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Maria Helena Coletti Rombaldo e os filhos: Rogério c/c Divina, Roseli c/c Raimundo, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.
O sepultamento deu-se no dia 20/08/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 09/09/1944.
A Senhora: Vanda Aparecida Panaggio Pichotano
Faleceu dia 19/08/25 às 10:11 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 84 anos de idade.
Era viúva do Sr. Orpheu Pichotano e deixa os filhos: André Luis c/c Viviane, Hélia Regina, solteira, familiares e amigos
O sepultamento deu-se no dia 19/08/25 às 18:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 21/09/1940.