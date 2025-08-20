(16) 99963-6036
quarta, 20 de agosto de 2025
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

20 Ago 2025 - 09h51Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Nova Funerária - Nova Funerária -

A Senhora: Dulce Maria Bispo dos Santos

Faleceu dia 20/08/25 às 07:30 horas em Sertãozinho com 64 anos de idade.

Deixa os filhos: Ana Paula, Douglas, Natália, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Ernestina.

O sepultamento dar-se-á no dia 20/08/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Ernestina.

Data de nascimento: 20/03/1961.

 

O Senhor: Agostinho Ribeiro

Faleceu dia 19/08/25 às 15:30 horas em Matão com 66 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 20/08/25 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 14/04/1959.

 

O Senhor: Joaquim Rombaldo

Faleceu dia 19/08/25 às 13:23 horas em Ribeirão Preto com 81 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Helena Coletti Rombaldo e os filhos: Rogério c/c Divina, Roseli c/c Raimundo, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento dar-se-á no dia 20/08/25 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 09/09/1944.

 

A Senhora: Antonia Isabel Novais Moreira

Faleceu dia 19/08/25 às 13:00 horas em Matão com 67 anos de idade.

Era viúva do Sr. Paulo Moreira e deixa os filhos: Abel e Paula, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 20/08/25 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/02/1958.

 

A Senhora: Vanda Aparecida Panaggio Pichotano

Faleceu dia 19/08/25 às 10:11 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 84 anos de idade.

Era viúva do Sr. Orpheu Pichotano e deixa os filhos: André Luis c/c Viviane, Hélia Regina, solteira, familiares e amigos

O sepultamento deu-se no dia 19/08/25 às 18:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 21/09/1940.

 

O Senhor: Antonio Messias da Silva

Faleceu dia 19/08/25 às 05:20 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 79 anos de idade.

Era solteiro, filho de Maria Diomar da Silva e deixa o pai: João Silvério da Silva, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/08/25 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 19/04/1946.

 

O Senhor: Benedito Carlos Pisanelli

Faleceu dia 19/08/25 às 03:45 horas em São Carlos com 81 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Cleonice Martins de Oliveira e os filhos: Rosimeire c/c João, Carlos Eduardo c/c Simone, Márcia Maria, solteira, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 19/08/25 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 18/04/1944.

 

A Senhora: Neide Spasiani Rossi

Faleceu dia 19/08/25 às 02:44 horas em São Carlos com 97 anos de idade.

Era viúva do Sr. Luiz Rossi e deixa os filhos: Luiz Eduardo Spasiani Rossi c/c Heloisa, Edvaldo José Spasiani Rossi c/c Ticiana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/08/25 às 16:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/05/1938.

 

O menor: João Antonio Inoue Mendonça

Faleceu dia 18/08/25 às 21:00 horas em Ribeirão Preto com 07 dias de idade.

Deixa os pais: Caio Mendonça e Mariane Inoue e familiares.

Seu corpo foi transladado para Dobrada.

O sepultamento deu-se no dia 19/08/25 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 11/08/2025.

Leia Também

Grupo Vida informa nota de falecimento
Obituário17h11 - 19 Ago 2025

Grupo Vida informa nota de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário15h32 - 19 Ago 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Nota de Falecimento de Pamela Cristina Silvestri
Obituário15h16 - 19 Ago 2025

Nota de Falecimento de Pamela Cristina Silvestri

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h33 - 19 Ago 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Alan Maurício Alves Castro, aos 46 anos
Obituário08h57 - 19 Ago 2025

Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Alan Maurício Alves Castro, aos 46 anos

Últimas Notícias