O Senhor: Antonio Messias da Silva

Faleceu dia 19/08/25 às 05:20 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 79 anos de idade.

Era solteiro, filho de Maria Diomar da Silva e deixa o pai: João Silvério da Silva, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 19/08/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 19/04/1946.

O Senhor: Benedito Carlos Pisanelli

Faleceu dia 19/08/25 às 03:45 horas em São Carlos com 81 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Cleonice Martins de Oliveira e os filhos: Rosimeire c/c João, Carlos Eduardo c/c Simone, Márcia Maria, solteira, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Ibaté.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 19/08/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 18/04/1944.

A Senhora: Neide Spasiani Rossi

Faleceu dia 19/08/25 às 02:44 horas em São Carlos com 97 anos de idade.

Era viúva do Sr. Luiz Rossi e deixa os filhos: Luiz Eduardo Spasiani Rossi c/c Heloisa, Edvaldo José Spasiani Rossi c/c Ticiana, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 19/08/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/05/1938.

O menor: João Antonio Inoue Mendonça

Faleceu dia 18/08/25 às 21:00 horas em Ribeirão Preto com 07 dias de idade.

Deixa os pais: Caio Mendonça e Mariane Inoue e familiares.

Seu corpo foi transladado para Dobrada.

O sepultamento dar-se-á no dia 19/08/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 11/08/2025.

A Senhora: Maria Scomparim Noes

Faleceu dia 18/08/25 às 10:28 horas em São Carlos com 94 anos de idade.

Era viúva do Sr. Julio Noes e deixa os filhos: Dair Noes c/c Regina, Antenor Noes, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 19/08/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/07/1931.

O Senhor: Aparecido Sant`Anna

Faleceu dia 18/08/25 às 03:30 horas em São Carlos com 93 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria Aparecida Rosalino Sant`Anna e deixa os filhos: Dirceu Aparecido Sant`Anna, Hermes Sant`Anna, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/08/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 12/09/1931.

A Jovem: Michelle Mousinho Martins

Faleceu dia 17/08/25 às 18:29 horas em São Carlos com 42 anos de idade.

Era solteira, filha de: Sebastião Martins e Luciene Mousinho Martins e deixa as irmãs: Luciana, Isabel, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/08/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 14/07/1983.

O Senhor: João Pugas Fuentes

Faleceu dia 17/08/25 às 12:10 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aparecida Arruda Camargo e deixa o filho: João Paulo Fuentes c/c Samanta, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/08/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/12/1951.