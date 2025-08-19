O Senhor: Antonio Messias da Silva
Faleceu dia 19/08/25 às 05:20 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 79 anos de idade.
Era solteiro, filho de Maria Diomar da Silva e deixa o pai: João Silvério da Silva, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 19/08/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 19/04/1946.
O Senhor: Benedito Carlos Pisanelli
Faleceu dia 19/08/25 às 03:45 horas em São Carlos com 81 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Cleonice Martins de Oliveira e os filhos: Rosimeire c/c João, Carlos Eduardo c/c Simone, Márcia Maria, solteira, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Ibaté.
O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 19/08/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.
Data de nascimento: 18/04/1944.
A Senhora: Neide Spasiani Rossi
Faleceu dia 19/08/25 às 02:44 horas em São Carlos com 97 anos de idade.
Era viúva do Sr. Luiz Rossi e deixa os filhos: Luiz Eduardo Spasiani Rossi c/c Heloisa, Edvaldo José Spasiani Rossi c/c Ticiana, familiares e amigos.
O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 19/08/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 10/05/1938.
O menor: João Antonio Inoue Mendonça
Faleceu dia 18/08/25 às 21:00 horas em Ribeirão Preto com 07 dias de idade.
Deixa os pais: Caio Mendonça e Mariane Inoue e familiares.
Seu corpo foi transladado para Dobrada.
O sepultamento dar-se-á no dia 19/08/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.
Data de nascimento: 11/08/2025.
A Senhora: Maria Scomparim Noes
Faleceu dia 18/08/25 às 10:28 horas em São Carlos com 94 anos de idade.
Era viúva do Sr. Julio Noes e deixa os filhos: Dair Noes c/c Regina, Antenor Noes, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 19/08/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 24/07/1931.
O Senhor: Aparecido Sant`Anna
Faleceu dia 18/08/25 às 03:30 horas em São Carlos com 93 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Maria Aparecida Rosalino Sant`Anna e deixa os filhos: Dirceu Aparecido Sant`Anna, Hermes Sant`Anna, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 18/08/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.
Data de nascimento: 12/09/1931.
A Jovem: Michelle Mousinho Martins
Faleceu dia 17/08/25 às 18:29 horas em São Carlos com 42 anos de idade.
Era solteira, filha de: Sebastião Martins e Luciene Mousinho Martins e deixa as irmãs: Luciana, Isabel, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 18/08/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 14/07/1983.
O Senhor: João Pugas Fuentes
Faleceu dia 17/08/25 às 12:10 horas em São Carlos com 73 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Aparecida Arruda Camargo e deixa o filho: João Paulo Fuentes c/c Samanta, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 18/08/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 01/12/1951.