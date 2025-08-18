O Senhor: Aparecido Sant`Anna
Faleceu dia 18/08/25 às 03:30 horas em São Carlos com 93 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Maria Aparecida Rosalino Sant`Anna e deixa os filhos: Dirceu Aparecido Sant`Anna, Hermes Sant`Anna, familiares e amigos.
O Velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 18/08/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.
Data de nascimento: 12/09/1931.
A Senhora: Michelle Mousinho Martins
Faleceu dia 17/08/25 às 18:29 horas em São Carlos com 42 anos de idade.
Era solteira, filha de: Sebastião Martins e Luciene Mousinho Martins e deixa as irmãs: Luciana, Isabel, familiares e amigos.
O Velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 18/08/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 14/07/1983.
O Senhor: João Pugas Fuentes
Faleceu dia 17/08/25 às 12:10 horas em São Carlos com 73 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Aparecida Arruda Camargo e deixa o filho: João Paulo Fuentes c/c Samanta, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 18/08/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 01/12/1951.
A Senhora: Dinah de Grande Mantovani
Faleceu dia 16/08/25 às 21:00 horas em Matão com 90 anos de idade.
Era viúva do Sr. Antonio Paschoal Mantovani e deixa os filhos: Edson, Paulo, Célia, João, Hermínia, Maria, Antonio, Aparecida, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 17/08/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 31/07/1935.
A Senhora: Maria Aparecida Mendes
Faleceu dia 16/08/25 às 09:37 horas em Espírito Santo do Pinhal com 81 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Sérgio Mendes e os filhos: Francisco Carlos c/c Luiza, José Ronaldo c/c Renato, Maria Lucélia c/c José Luiz, Geraldo, Maísa, solteiros, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.
O sepultamento dar-se-á no dia 17/08/25 às 09:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 14/03/1944.
A Senhora: Iracy Lopes da Cunha
Faleceu dia 15/08/25 às 17:00 horas em Dourado com 90 anos de idade.
Era viúva do Sr. Valentin da Cunha e deixa os filhos: Meire Aparecida Lopes da Cunha, Argel de Jesus Lopes da Cunha, Valentin Lopes da Cunha, Luis Alberto Lopes da Cunha, Regiane Alice da Cunha Pacifico, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 16/08/25 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 10/04/1935.
A Senhora: Cleusa Aparecida Sgnorelli Stivaletti
Faleceu dia 14/08/25 às 13:11 horas em Luiz Antonio com 76 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Wilson Pezzotti Stivaletti e os filhos: Antonio Celso c/c Meire, Rosimeire c/c Antonio, Wilson Rogério, Regiane, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 15/08/25 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Luiz Antonio para o Cemitério Municipal de Luiz Antonio.
Data de nascimento: 11/06/1949.
A Senhora: Izabel Cristina de Oliveira
Faleceu dia 14/08/25 às 12:00 horas em Jaú com 42 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Denis Marcos Lopes Machado e os filhos: Denis Marcos Lopes Machado Junior, Guilherme Lopes Machado, Lorenzo Marcos Lopes Machado, Thiago Marcos de Oliveira Machado, solteiros, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Dourado.
O sepultamento deu-se no dia 15/08/25 às 12:00 horas, saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 08/07/1983.
A Senhora: Maria Helena da Silva de Oliveira
Faleceu dia 14/08/25 às 09:30 horas em São Carlos com 78 anos de idade.
Era viúva do Sr. Deomir Antonio de Oliveira e deixa o filho: Gustavo da Silva de Oliveira c/c Roziele, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 15/08/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 05/07/1947.