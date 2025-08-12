Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

A Senhora: Maria Helena dos Santos Tinto
Faleceu dia 12/08/25 às 08:31 horas em Ibaté com 78 anos de idade.
Deixa os filhos: José Mário Vieira de Souza c/c Joseane, Edvânia Vieira de Souza c/c Bruno, Zenilda Vieira de Souza Pelissari c/c João, Vanilda Vieira de Souza c/c Claudomiro, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 12/08/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.
Data de nascimento: 10/06/1947.
A Senhora: Ligia Pereira Meneguello
Faleceu dia 11/08/25 às 18:30 horas em Matão com 47 anos de idade.
Deixa os filhos: Ariani, Eduardo, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 12/08/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 12/01/1978.
O Senhor: Paulo Roberto Decarli (mais conhecido por Paulo Boca)
Faleceu dia 11/08/25 às 17:30 horas em São Carlos com 75 anos de idade.
Deixa as filhas: Camila Decarli, Erika Decarli, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 12/08/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 11/04/1950.
O Senhor: Marcelo Estevan Damaceno
Faleceu dia 10/08/25 às 22:30 horas em Matão com 43 anos de idade.
Era solteiro e deixa as filhas: Sabrina, Samanta, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 11/08/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 07/07/1982.
A Senhora: Zenaide Bonvicini de Lima
Faleceu dia 10/08/25 às 18:28 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 87 anos de idade.
Era viúva do Sr. José Roberto de Lima e deixa as filhas: Cássia c/c Marco Antonio,, Carla c/c Alexandre, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 11/08/25 às 13:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 18/07/1938.
A Senhora: Julia Fallaci Cypriano
Faleceu dia 10/08/25 às 17:50 horas em São Carlos com 92 anos de idade.
Era viúva do Sr. Sebastião Cypriano e deixa os filhos: José Donizete, Mauro Aparecido, Jair Sebastião, Vera Lúcia, Paulo Sérgio, familiares e amigos.
O Velório sepultamento deu-se no dia 11/08/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.
Data de nascimento: 21/06/1933.
O Senhor: Orlando Del Sotto
Faleceu dia 10/08/25 às 13:34 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 88 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Armelinda de Brito Del Sotto, nora, neta, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 11/08/25 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 04/05/1939.
A Senhora: Maria do Carmo Souza Modesto
Faleceu dia 10/08/25 às 10:15 horas em São Carlos com 81 anos de idade.
Era viúva do Sr. Laurentino Modesto e deixa os filhos: Vilton c/c Katiane, Sônia Maria c/c Renato, Sione Maria c/c Lourival, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 11/08/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 27/03/1944.
CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.
A família da Senhora: Maria Doralice Vitalino
Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 13/08/2025 (quarta-feira) às 19:00 horas na Igreja Santa Madre Cabrine.
Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.
A família da Senhora: Sebastiana Maria Semoline Motta
Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 16/08/2025 (Sábado) às 18:00 horas na Igreja Nossa Senhora Aparecida.
Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.
