Nova Funerária -

A Senhora: Julia Fallaci Cypriano

Faleceu dia 10/08/25 às 17:50 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. Sebastião Cypriano e deixa os filhos: José Donizete, Mauro Aparecido, Jair Sebastião, Vera Lúcia, Paulo Sérgio, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir sepultamento dar-se-á no dia 11/08/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 21/06/1933.

A Senhora: Maria do Carmo Souza Modesto

Faleceu dia 10/08/25 às 10:15 horas em São Carlos com 81 anos de idade.

Era viúva do Sr. Laurentino Modesto e deixa os filhos: Vilton c/c Katiane, Sônia Maria c/c Renato, Sione Maria c/c Lourival, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 11/08/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/03/1944.

A Senhora: Sebastiana Maria Semoline Motta

Faleceu dia 10/08/25 às 07:05 horas em São Carlos com 80 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antonio Motta e as filhas: Silmara Regina, Cristina Aparecida, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 10/08/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 22/07/1945.

A Senhora: Fátima Chence Lima

Faleceu dia 08/08/25 às 21:00 horas em Matão com 59 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Juvenil do Carmo Lima e os filhos: Robson, Mariani, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/08/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 07/11/1965.

A Senhora: Maria de Lourdes Silva

Faleceu dia 08/08/25 às 19:00 horas em Matão com 62 anos de idade.

Era viúva e deixa a filha: Ana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/08/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 09/09/1962.

O Senhor: Cícero João da Luz

Faleceu dia 08/08/25 às 09:00 horas em Matão com 64 anos de idade.

Deixa os filhos: Raquel, Ronildo, Roniel, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/08/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 02/05/1961.

A Senhora: Maria Doralice Vitalino

Faleceu dia 07/08/25 às 17:43 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa os filhos: Leonardo Marinovic c/c Maíra, Alexandre Marinovic c/c Roseli, Rodrigo Marinovic c/c Joice Mariana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/08/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 25/05/1948.

O Senhor: Aparecido Elias Buta

Faleceu dia 07/08/25 às 09:14 horas em São Carlos com 71 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Rosa Pestana Buta e deixa as filhas: Silvia Elias Buta, Estefani Elias Buta, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Eudóxia.

O sepultamento deu-se no dia 08/08/25 às 11:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Santa Eudóxia para o Cemitério Municipal de Santa Eudóxia.

Data de nascimento: 11/09/1953.

Leia Também