Nova Funerária -

A Senhora: Maria Terezinha Bruderhausen Machado

Faleceu dia 26/07/25 às 18:10 horas em São Carlos com 84 anos de idade.Era viúva do Sr. Jose Roque Machado e deixa os filhos: Antonio Carlos, Regina Aparecida, Renato Luiz, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Itápolis.O sepultamento deu-se no dia 27/07/25 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de São Carlos para o Cemitério Municipal de Itápolis.

Data de nascimento: 05/03/1941.

A Senhora: Alice Pratavieira Bório

Faleceu dia 26/07/25 às 00:58 horas em São Carlos com 88 anos de idade.Era viúva do Sr. Odoni Bório e deixa as filhas: Roseli Aparecida, Rosângela, familiares e amigosO sepultamento deu-se no dia 26/07/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/01/1936.

O Senhor: Benedito Francisco

Faleceu dia 25/07/25 às 18:00 horas em Matão com 72 anos de idade.Era solteiro e deixa familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 26/07/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 31/07/1952.

O Senhor: Adauto Bussola

Faleceu dia 25/07/25 às 19:00 horas em Matão com 66 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Maria Célia dos Santos Bussola e o filho: Julio, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 26/07/25 às 09:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 01/07/1959.

Leia Também