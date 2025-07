Nova Funerária -

O Senhor: Daniel Aparecido Moraes

Faleceu dia 12/07/25 às 00:00 horas em São Carlos com 41 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Priscila Braga Bento Moraes, o filho: Artur Bento Moraes, a mãe, Davina Bispo Moraes, irmãos, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 13/07/25 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 19/02/1984.

O Senhor: Roberto Paulo Alves da Silva (mais conhecido por Coca)

Faleceu dia 11/07/25 às 22:50 horas em São Carlos com 68 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Marlene Aparecida da silva Lopes Alves e os filhos: Juliana Lopes Alves da Silva c/c Roberto, Bruno Lopes Alves da Silva c/c Rosangela, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 12/07/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 13/03/1957.

A menor: Micaelly Pereira Severino

Faleceu dia 11/07/25 às 15:30 horas em São José do Rio Preto com 10 anos de idade.Deixa os pais: José Barbosa Severino e Josiane Cristina Pereira, o irmão: Matheus Gabriel Pereira Severino, familiares e amigos.Seu corpo foi transladado para São Carlos.O sepultamento deu-se no dia 12/07/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/10/2014.

A Senhora: Maria Jose Bochi Coruzzi

Faleceu dia 11/07/25 às 15:00 horas em São Carlos com 79 anos de idade.Era viúva do Sr. Geraldo Coruzzi e deixa os filhos: Edilson c/c Luzia, Hideraldo c/c Maria Izabel, Eduardo c/c Claudia, Edimauro c/c Josiani, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 12/07/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 15/03/1946.

