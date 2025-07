Compartilhar no facebook

A Senhora: Teresinha de Morais Carvalho

Faleceu dia 11/07/25 às 01:45 horas em Araraquara com 63 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Nilton Secundo de Carvalho e o filho: Fernando, solteiro, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 11/07/25 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/07/1961.

O Senhor: Nelson Macatelli

Faleceu dia 10/07/25 às 16:00 horas em Américo Brasiliense com 96 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Jandira Cavassani Macatelli e deixa o filho: José Carlos Macatelli, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 11/07/25 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Américo Brasiliense.

Data de nascimento: 22/03/1929.

O Senhor: Antonio Sartori

Faleceu dia 10/07/25 às 07:30 horas em São Carlos com 100 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Yolanda Caparrossi Sartori e deixa os filhos: Laércio Antonio Sartori c/c Valéria Cavaletto Sartori, Laura Aparecida Sartori c/c João Elidio Bianchini, Lauro Antonio Sartori, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 10/07/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 18/03/1925.

O Senhor: Mateus de Barros Fazzari

Faleceu dia 10/07/25 às 06:15 horas em Ribeirão Preto com 72 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Ana Amália Sanchez Fazzari e os filhos: Eduardo c/c Márcia, Fernando c/c Marilia, Carla c/c Tiago, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 10/07/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/06/1953.

O Senhor: Moisés Zenatti

Faleceu dia 09/07/25 às 10:12 horas em Itirapina com 61 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aparecida Donizete Braz Zenatti, a filha: Patrícia Zenatti, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/07/25 às 17:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Itirapina.

Data de nascimento: 11/02/1963.

A Senhora: Ercilia Michelim Almeida

Faleceu dia 08/07/25 às 17:00 horas em Matão com 87 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Floresmar de Paula Almeida e os filhos: João Carlos, Sandra, Adriano, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Lourenço do Turvo.

O sepultamento deu-se no dia 09/07/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de São Lourenço do Turvo.

Data de nascimento: 19/05/1938.

A Senhora: Marta Aparecida Ribeiro de Oliveira

Faleceu dia 08/07/25 às 01:00 horas em Guariba com 54 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Edson Antonio de Oliveira e os filhos: João, Maira, Ana Luiza, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/07/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Guariba.

Data de nascimento: 03/06/1971.

