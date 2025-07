Compartilhar no facebook

Nova Funerária

O Senhor: Valdomiro Couvre

Faleceu dia 04/07/25 às 20:00 horas em Araraquara com 73 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Julia Joia Couvre e os filhos: Valdenir, Lucilene, Ana Rita, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento dar-se-á no dia 05/07/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 12/01/1952.

A Senhora: Antonia Leal Majaron

Faleceu dia 04/07/25 às 13:20 horas em Dourado com 89 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos: Luiz Fernando Leal Majaron, Rafael Leal Majaron, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 05/07/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 13/03/1936.

A Senhora: Roseli de Paulo

Faleceu dia 04/07/25 às 09:30 horas em São Carlos com 65 anos de idade.

Deixa os filhos: Roberto de Paulo e Claudiney de Paulo, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 05/07/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento; 11/04/1960.

O Senhor: Valdecir Aparecido Siena Junior

Faleceu dia 03/04/25 às 22:30 horas em São Paulo com 69 anos de idade.

Deixa os filhos: Caio Marques Siena, José Luiz Siena, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O Velório esta sendo realizado no Velório Municipal no dia 05/07/25 até às 14:30 horas de onde sairá o féretro para o Crematório Complexo Bom Jesus.

Data de nascimento: 06/10/1955.

A Senhora: Edna Fernanda Ramos

Faleceu dia 04/07/25 às 07:00 horas em Araraquara com 63 anos de idade.

Era viúva do Sr. Osvaldo Fernandes de Melo e deixa os filhos: Rute, Tiago, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 04/07/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 20/09/1961.

O Senhor: Darci Pereira Lima

Faleceu dia 04/07/25 às 04:37 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Aparecida Correa Lima e o filho: Carlos Roberto Pereira Lima, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 04/07/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 16/02/1946.

O Senhor: Rogério Cantarino Trajano da Costa

Faleceu dia 03/07/25 às 21:55 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Lúcia Amorim Costa e os filhos: Tereza Amorim Costa c/c Vinicius, Gabriel Amorim Costa, familiares e amigos.

O Velório foi realizado na Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina, de onde saiu o féretro no dia 04/07/25 às 15:00 horas para o Crematório Bom Jesus em Américo Brasiliense.

Data de nascimento: 08/02/1937.

O Senhor: José Paulino (mais conhecido por GALO)

Faleceu dia 03/07/25 às 12:57 horas em Dourado com 68 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria Aparecida Donato e deixa os filhos: Jhonatan Aparecido Paulino, Carlos Eduardo Donato, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/07/2025 às 11:00 horas, saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 10/11/1956.

O Senhor: Reinaldo José Zangrando

Faleceu dia 03/07/25 às 06:47 horas em São Carlos com 60 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Mirtes Daro Satil Zangrando e as filhas: Ana Cláudia Satil Zangrando c/c Augusto, Natália Satil Zangrando, familiares e amigos.

O Velório será realizado no dia 06/07/2025 a partir das 07:00 horas e sepultamento dar-se-á no dia 06/07/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/05/1965.

A Senhora: Lucilia das Dores Ferreira Tavares

Faleceu dia 03/07/25 às 00:55 horas em São Carlos com 84 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Luis Tavares e deixa as filhas: Nancy Aparecida Ferreira Tavares Reis, Sueli Aparecida Ferreira Tavares, Aparecida Ferreira Tavares Bonelli, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/07/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 08/09/1940.

O Senhor: José Fernandes de Oliveira

Faleceu dia 02/07/25 às 19:41 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Edite Rosa Vieira de Oliveira e deixa os filhos: João Fernandes de Oliveira, Rosenete de Oliveira, Cláudio Fernandes de Oliveira, Luciano Fernandes de Oliveira, Izabel Vieira de Oliveira,familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/07/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/05/1938.

