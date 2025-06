Compartilhar no facebook

O Senhor: Luiz Francisco Pellegrini

Faleceu dia 13/06/25 às 07:39 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Aparecida Brunheira Pellegrini e deixa os filhos: Roberto Aparecido Pellegrini c/c Valéria, Rita de Cássia Villani viúva, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:45 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 13/06/25 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/09/1935.

O Senhor: Pérsio Rodrigues

Faleceu dia 12/06/25 às 23:21 horas em São Carlos com 85 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Fátima Rodrigues e os filhos: Sandra Helena c/c Marcos, Ana Paula c/c Ademir, Tânia c/c Marcos, Marcos José c/c Sueli, Sônia Aparecida, Cristiano, Rita de Cássia, Sérgio, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12;30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 13/06/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 21/06/1939.

A Senhora: Josefa Aparecida Alfieri Ferreira

Faleceu dia 12/06/25 às 18:30 horas em Matão com 80 anos de idade.

Era viúva do Sr. Antonio Ferreira e deixa as filhas: Márcia, Mara, Michele, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 13/06/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 26/11/1944.

O Senhor: Irosino Silva

Faleceu dia 12/06/25 às 07:30 horas em Araraquara com 75 anos de idade.

Deixa o filho: Luiz, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 12/06/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 01/11/1949.

O Senhor: Odeli Joaquim da silva

Faleceu dia 12/06/25 às 07:00 horas em Matão com 60 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/06/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 24/07/1964.

A Senhora: Amélia Sponhardi Araújo

Faleceu dia 11/06/25 às 14:20 horas em São Carlos com 82 anos de idade.

Era viúva do Sr. Sr. Manoel Araújo e deixa os filhos: Aparecido c/c Rosimeire, Sirlene c/c Sebastião, Antonio José c/c Adrieli, Maria do Carmo c/c Juarez, Elias c/c Carla, Andrea c/c Wilson, Maria Inês, viúva, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/06/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Igreja Assembléia de Deus Ministério do Belém – Rua João Antonio Boni, 650 JD São João Batista para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/07/1942.

