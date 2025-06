O Senhor: Antonio Aparecido Petrucelli

Faleceu dia 08/06/25 às 06:33 horas em São Carlos com 64 anos de idade.Era Solteiro e deixa as Irmãs, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 08/06/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/01/1961.

A Senhora: Antonio Ramos Angulo Filho

Faleceu dia 07/06/25 às 20:40 horas em São Carlos com 78 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Maria Leonilda da S. Angulo e deixa os filhos: Eva Eliana, Elisangela Cristina, Edson Alberto, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 08/06/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 06/05/1947.

O Senhor: Ademar Jose Pederro

Faleceu dia 07/06/25 às 16:15 horas em Dourado com 74 anos de idade.Era solteiro e deixa familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 08/06/25 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 10/02/1951.

