Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

A Senhora: Neusa Aparecida Sabatine Caxa

Faleceu dia 04/06/25 às 21:00 horas em Dourado com 84 anos de idade.

Era viúva do Sr. Rubens Caxa e deixa os filhos: Carlos Alberto Caxa, Maria Madalena Caxa, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 05/06/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 25/05/1941.

A Senhora: Lucia Vicente de Campos

Faleceu dia 04/06/25 às 16:00 horas em São Paulo com 99 anos de idade.

Era viúva e deixa as filhas: Reneide, Lourdes,Leontina, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento dar-se-á no dia 05/06/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 25/05/1926.

A Senhora: Izabel Chinoti

Faleceu dia 04/06/25 às 11:05 horas em São Carlos com 84 anos de idade.

Era viúva, filha de Silvano Murba e Maria José Murba e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/06/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Capela do Cantinho Fraterno - Rua Sete de Setembro, 1000 Centro para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 21/08/1940.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Neide Reami Martins

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 07/06/2025 (Sábado) às 16:30 horas na Igreja de São Benedito.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

Leia Também