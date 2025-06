A senhora Maria Apparecida Martins Bono

Faleceu domingo, 1, às 14h, em Dourado, com 87 anos. Era viúva de Augusto Bono e deixa os filhos Valentina Bono c/c Juraci, Marcos Donizeti Bono c/c Cláudia, Márcia Regina Bono c/c Idneu, Marcelo Reginaldo Bono c/c Rita, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á segunda-feira, 2, às 10h, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 19/1/1938.

A senhora Neuza Aparecida Correa Mello Faleceu domingo, 1, às 12h20, em São Carlos, com 80 anos. Era viúva de Antonio Correa Mello e deixa os filhos Antonio Cesar c/c Emilia, Angela Maria, Silvia Berenice, Vera Lucia c/c Everaldo, Rosangela Malipensa, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á segunda-feira, 2, às 10h45, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/5/1945.

A senhora Clarice Luiz Veltroni

Faleceu sábado, 31, às 9h50, em Ribeirão Preto, com 87 anos. Deixa viúvo José Carlos Veltroni e deixa os filhos João Carlos Luiz Veltroni, Antonio Carlos Luiz Veltroni, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se domingo, 1, às 16h, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/4/1938.

A senhora Ives de Oliveira Nunes

Faleceu sábado, 31, às 7h55, em São Carlos, com 68 anos. Deixa os filhos Lindcey, Larissa, Mikaelle, Mikael, Milene, Mirian,netos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se domingo, 1, às 10h45, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/9/1956.

O senhor Pedro Corrêa Pinto

Faleceu sábado, 31, às 8h, em Dourado, com 81 anos. Deixa viúva Eva Maria Gimenez Corrêa Pinto e os filhos Maria Silvia de Matos c/c Domingos, Paulo Sérgio C. Pinto c/c Valdê, Daniel C. Pinto c/c Ana Lúcia, Rodrigo C. Pinto c/c Adriana, Rogério C. Pinto c/c Andréia, Andréa C. Pinto c/c José Luiz, Alessandra C. Pinto c/c Paulo, Patrícia B. C. Pinto c/c Roberto, Maria D. C. Pinto, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se domingo, 1, às 8h, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 18/7/1943.

A senhora Neide Reami Martins

Faleceu sábado, 31, às 2h20, em São Carlos, com 71 anos. Deixa viúvo João Carlos Rodrigues Martins e os filhos Luciane Cristina Rodrigues Martins, Carla Patrícia Rodrigues Martins, Rafael Henrique Rodrigues Martins, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se sábado, 31, às 15h30, saindo o féretro da Igreja São Benedito para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 1/3/1954.

O senhor Pedro César Alves

Faleceu sexta-feira, 30, às 20h45, em São Carlos, com 84 anos. Era viúvo de Conceição Maria Silva Alves e deixa o filho Thiago Cesar Alves c/c Franciele, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se sábado, 31, às 15h, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/9/1940.

O senhor Jeferson Tamasco

Faleceu sexta-feira, 30, às 19h39, em Ribeirão Preto, com 43 anos. Era solteiro, deixa seus pais Dejair Aparecido Tamasco e Maria Augusta dos Santos Tamasco, o irmão Cleiton Tamasco, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos e seu sepultamento deu-se sábado, 31, às 14h, saindo o féretro do velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz

Data de nascimento: 13/3/1982.

O senhor Luiz Baptista do Nascimento

Faleceu sexta-feira, 30, às 10h25, em Santa Cruz das Palmeiras, com 78 anos. Deixa viúva Zoraide Lima do Nascimento e os filhos Cleuza c/c José Alberto, Elizabete c/c Clodoaldo, Lúcia Helena e Luis, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se sábado, 31, às 8h, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 1/7/1946.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA

A família da senhora Nadir Sigoli Saconi

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada segunda-feira, 2 às 19h no Santuário de Adoração São Pio X (Igreja do Seminário).

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

