Nova Funerária -

A Senhora: Neuza Aparecida Correa Mello Faleceu dia 01/06/25 às 12:20 horas em São Carlos com 80 anos de idade. Era viúva do Sr. Antonio Correa Mello e deixa os filhos: Antonio Cesar c/c Emilia, Angela Maria, Silvia Berenice, Vera Lucia c/c Everaldo, Rosangela Malipensa , familiares e amigos. O velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 02/06/25 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/05/1945.

Senhora: Clarice Luiz Veltroni

Faleceu dia 31/05/25 às 09:50 horas em Ribeirão Preto com 87 anos de idade. Deixa viúvo o Sr. José Carlos Veltroni e deixa os filhos: João Carlos Luiz Veltroni, Antonio Carlos Luiz Veltroni, familiares e amigos. Seu corpo foi traduzido para São Carlos. O sepultamento deu-se no dia 01/06/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/04/1938.

Senhora: Ives de Oliveira Nunes

Faleceu dia 31/05/25 às 07:55 horas em São Carlos com 68 anos de idade. Deixa os filhos: Lindcey, Larissa, Mikaelle, Mikael, Milene, Mirian,netos, familiares e amigos. O sepultamento deu-se no dia 01/06/25 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/09/1956.

O Senhor: Pedro Corrêa Pinto

Faleceu dia 31/05/25 às 08:00 horas em Dourado com 81 anos de idade. Deixa viúva a Sra. Eva Maria Gimenez Corrêa Pinto e os filhos: Maria Silvia de Matos c/c Domingos, Paulo Sérgio C. Pinto c/c Valdê, Daniel C. Pinto c/c Ana Lúcia, Rodrigo C. Pinto c/c Adriana, Rogério C. Pinto c /c Andréia, Andréa C. Pinto c/c José Luiz, Alessandra C. Pinto c/c Paulo, Patrícia BC Pinto c/c Roberto, Maria DC Pinto, familiares e amigos. O sepultamento deu-se no dia 01/06/25 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 18/07/1943.

