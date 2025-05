Compartilhar no facebook

O senhor Valdir Caldeira

Faleceu quinta-feira, 22, às 7h, em Brotas, com 81 anos. Era viúvo de Irene Gaspar e deixa os enteados Luiz Antonio do Amaral c/c Rita, Odair Antonio do Amaral c/c Cibele, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Ibaté.

O velório será realizado a partir das 9h30 e o sepultamento dar-se-á sexta-feira, 23, às 13h30, saindo o féretro do velório municipal Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 6/1/1944.

O senhor Aurélio Millan

Faleceu quinta-feira, 22, às 7h, em Matão, com 87 anos. Era viúvo de Joanina Cavalli Millan e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se quinta-feira, 22, às 15h, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 9/12/1937.

O senhor Anderson Junior dos Santos

Faleceu quarta-feira, 21, às 10h30, em São Carlos, com 34 anos. Era solteiro e deixa familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Santa Ernestina e seu sepultamento deu-se quinta-feira, 22, às 14h, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Santa Ernestina.

Data de nascimento: 9/10/1990.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA

A família de José Mendes

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada sexta-feira, 23, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora.do Santíssimo Sacramento.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

