A senhora Rosalina Bossini Prosdossimo

Faleceu quarta-feira, 23, às 6h, em Matão, com 81 anos. Era viúva de Delphino Prosdossimo e deixa os filhos José, Valderico, Paulo, Marcela, Márcio, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Lourenço do Turvo e seu sepultamento dar-se-á quarta-feira, 23, às 14h, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de São Lourenço do Turvo.

Data de nascimento: 30/1/1944.

A senhora Maricy Chignoli

Faleceu terça-feira, 22, às 18h20, em São Carlos, com 83 anos. Deixa a filha Andréa Cristiane Winter de Castro Moreira c/c Claudinei Moreira, familiares e amigos.

O velório será realizado a partir das 12h30 e o sepultamento dar-se-á quarta-feira, 23, às 16h30, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 9/03/1942.

A senhora Natalina de Fátima Bravo

Faleceu terça-feira, 22, às 3h19, em São Carlos, com 47 anos. Deixa os filhos Lauren Joice Vieira e Emily Eduarda de Lima, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se terça-feira, 22, às 16h, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 4/12/1977.

O senhor Armindo Scatolin

Faleceu terça-feira, 22, à 1h21, em Santa Cruz das Palmeiras, com 90 anos. Deixa viúva Maria Helena Belezi Scatolin e os filhos Marli c/c Valter, Marilda c/c Roberto, Luiz Armando c/c Natália, Marcos Paulo c/c Adriana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se terça-feira, 22, às 13h saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 20/8/1934.

O senhor Antonio Rossi

Faleceu segunda-feira, 21, às 9h05, em Santa Cruz das Palmeiras, com 89 anos. Deixa viúva Nair da Silva Rossi e os filhos Antonio Carlos c/c Cleide, Silvana c/c Luciano, Paulo c/c Ana, Marcos c/c Eliana, Adriana c/c Leomar, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se segunda-feira, 21, às 17h, saindo o féretro do velório municipal de Santa Cruz das Palmeiras para o Cemitério Municipal de Pirassununga.

Data de nascimento: 6/12/1935.

