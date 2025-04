Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

O senhor Juares Aparecido Azevedo do Nascimento

Faleceu quarta-feira, 9, às 17h30, em Dourado, com 52 anos. Era solteiro, filho de João Azevedo do Nascimento e Neide Bressiano do Nascimento, os filhos Felipe Azevedo Nascimento, Larisa Azevedo Nascimento, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á quinta-feira, 10, às 10h30, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 7/11/1972.

O senhor Guilherme Vinicius Lopes Camargo

Faleceu terça-feira, 8, às 21h38, em São Carlos, com 40 anos. Era solteiro, filho Júlio César Lopes Camargo e Walquiria de Jesus Vitalino Lopes Camargo e deixa o filho Marco Vinicius, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se quarta-feira, 9, às 17h, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/6/1984.

O senhor Rodney Pereira de Moraes

Faleceu terça-feira, 8, às 14h40, em Américo Brasiliense, com 72 anos. Deixa viúva Antonia Donizete Perez de Moraes e os filhos Cristiano Donizete Pereira de Moraes, João Paulo Pereira de Moraes, solteiros, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado e seu sepultamento deu-se quarta-feira, 9, às 9h, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 19/8/1952.

Leia Também