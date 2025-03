Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento

A Senhora: Olga Bonora Mascari

Faleceu dia 30/03/25 às 13:00 horas em São Carlos com 93 anos de idade.Era viúva do Sr. Adebrando Mascari e deixa os filhos: Marilda Mascari Silva c/c Olair, Claudineia Mascari, Claudecir Roberto Mascari c/c Domingas, Marlene Mascari, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 07:00 e o sepultamento dar-se-á no dia 31/03/25 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/03/1932.

A Senhora: Maria Aparecida Luz Luciano

Faleceu dia 30/03/25 às 08:15 horas em São Carlos com 85 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Geraldo Pedro Luciano e deixa os filhos: Nilza Aparecida c/c Antonio, Edivaldo Jose c/c Lucelia, Rosimere Luciano, Edgar Donizete c/c Ivani, Jose Maria c/c Fabiana, familiares e amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 30/03/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 08/12/1939.

A Senhora: Guaraci Cardoso Moreira

Faleceu dia 29/03/25 às 17:47 horas em São Carlos com 82 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. João Moreira e deixa os filhos: Maria de Fatima, Paulo Cardoso, Ozeias Cardoso, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 30/03/25 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velorio Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 23/09/1942.

A Senhora: Mitico Yamada

Faleceu dia 29/03/25 às 17:50 horas em Araraquara com 74 anos de idade.Era solteira e deixa as irmãs, sobrinhos, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Rincão.O sepultamento deu-se no dia 30/03/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Rincão.

Data de nascimento: 04/05/1950.

A Senhora: Marina Gavassa Florido

Faleceu dia 29/03/25 às 13:40 horas em São Carlos com 95 anos de idade.Era viúva e deixa os filhos: Robernir Florido, Laercio Florido, Antonio Florido, Clesio Florido, Jose Aparecido Florido, Durvalino Florido, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 30/03/25 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 04/08/1929.

Leia Também