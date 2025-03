Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

O Senhor: Benedicto Miguel Ramos

Faleceu dia 21/03/25 às 18:17 horas em Américo Brasiliense com 87 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Elza Possato Ramos e deixa os filhos: Marcos José c/c Letícia, Reginaldo c/c Vânia, Roseli R. Manoel c/c Antonio, Eliana R. Ferrari c/c Evaldo, Luiz Carlos c/c Françoise, Maria Aparecida c/c Pedro, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O Velório será realizado a partir das 12:45 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 22/03/25 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/03/1937.

O Senhor: João Batista de Aguiar

Faleceu dia 21/03/25 às 12:30 horas em Nova Europa com 66 anos de idade.

Era Solteiro e deixa a filha: Letícia de Souza Aguiar, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 22/03/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 09/12/1958.

A Senhora: Alcidia Miranda Cavaretti

Faleceu dia 20/03/25 às 07:00 horas em São Carlos com 90 anos de idade.

Era viúva do Sr. Mário Cavaretti e deixa as filhas: Neuza c/c Ronaldo, Regina c/c Erivelto, Marise c/c Luiz Carlos, Maria José c/c Ruy, Rosana c/c Valdecir, Isabel, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/03/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Santuário de Adoração São Pio X (Igreja do Seminário) para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/04/1934.

Leia Também