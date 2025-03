Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento

Compartilhar no facebook

O senhor Luís Sérgio Lourenço

Faleceu domingo, 16, às 23h30 em São Carlos com 62 anos. Era filho de Sebastião Lourenço e Hortência Pacheco Lourenço e deixa o filho Sérgio Luiz Lourenço, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á segunda-feira, 17, às 16h30 saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/6/1962.

A senhora Raquel Leite Cabral

Faleceu domingo, 16, às 19h59 em São Carlos com 52 anos. Era solteira, filha de Geraldo Leite Cabral e deixa a mãe Olga Maria dos Santos Cabral e os filhos Amanda Letícia Gonçalves, Edney Daniel Cabral, Danilo Henrique Cabral de Oliveira, Mirella Cabral da Silva, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á segunda-feira, 17, às 16h saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 7/12/1972.

A senhora Severina de Lima Silva

Faleceu sábado, 15, às 22h45 em São Carlos com 80 anos. Deixa viúvo Estácio Marques da Silva e deixa os filhos Ivanildo M. da Silva c/c Regina, Givanildo M. da Silva c/c Marina, Leonildo M. da Silva, Renata M. da Silva, Sonia M. da Silva c/c Fabio, Roseli M. da Silva, Patrícia M. da Silva, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se domingo, 16, às 11h15 saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 29/11/1944.

O senhor Luiz Fernando Moreno

Faleceu sábado, 15, às 17h25 em Ribeirão Bonito com 52 anos. Era solteiro e deixa os irmãos Silvana, Adriana, Pedro, Andreia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se domingo, 16, às 13h30 saindo o féretro do Ginásio de Esportes de Ribeirão Bonito para o Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.

Data de nascimento: 20/10/1972.

O senhor Olympio de Oliveira

Faleceu sábado, 15, às 15h em Santa Cruz das Palmeiras com 88 anos. Era solteiro, filho de João F. de Oliveira e Maria A. de Jesus e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se domingo, 16, às 9h saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 1/3/1937.

O senhor Cláudio Costa da Silva

Faleceu sábado, 15, às 6h em Pradópolis com 63 anos. Deixa Mercedes Justi, deixa a mãe, irmãos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se sábado, 15, às 16h saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Pradópolis.

Data de nascimento: 5/10/1961.

A senhora Ana Maria Leite Dias

Faleceu sábado, 15, às 6h30 em Araraquara com 74 anos. Era viúva de Osmar Pereira Dias e deixa familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Matão e seu sepultamento deu-se sábado, 15, às 17h saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/6/1950.

A senhora Edna Aparecida Pastori dos Santos

Faleceu sábado, 15, à 1h40 em Ribeirão Preto com 80 anos. Era viúva de Geraldo Ferreira dos Santos e deixa os filhos Vania Ferreira dos Santos c/c Ilton, Wander Ferreira dos Santos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos e seu sepultamento deu-se sábado, 15, às 16h30 saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/8/1944.

O senhor Sérgio Quinai

Faleceu sexta-feira, 14, às 11h em Araraquara com 67 anos. Deixa viúva Amélia Masselani Muniz e os filhos Sérgio, Camila, Andréia, Luiz, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Matão e seu sepultamento deu-se sábado, 15, às 10h30 saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 16/4/1957.

A senhora Maria José Pastreli Finencio

Faleceu sexta-feira, 14, às 10h, em Matão com 68 anos. Deixa viúvo Aparecido Finencio, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se sexta-feira, 14, às 17h saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 15/9/1956.

O senhor Mário Cavaretti

Faleceu quinta-feira, 13, às 16h20 em São Carlos com 93 anos. Deixa viúva Alcídia Miranda Cavaretti e os filhos Neuza c/c Ronaldo, Regina c/c Erivelto, Marise c/c Luiz Carlos, Maria José c/c Ruy, Rosana c/c Valdecir, Isabel, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se sexta-feira, 14, às 16h, saindo o féretro do Santuário de Adoração São Pio X (Igreja do Seminário) para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/10/1931.

