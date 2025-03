Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento

A Senhora: Severina de Lima Silva

Faleceu dia 15/03/25 às 22:45 horas em São Carlos com 80 anos de idade.Deixa viúvo o Sr.Estácio Marques da Silva e deixa os filhos: Ivanildo M. da Silva c/c Regina,Givanildo M. da Silva c/c Marina, Leonildo M. da Silva, Renata M. da Silva, Sonia M. da Silva c/c Fabio, Roseli M. da Silva, Patricia M. da Silva, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 16/03/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 29/11/1944.

O Senhor: Luiz Fernando Moreno

Faleceu dia 15/03/25 às 17:25 horas em Ribeirão Bonito com 52 anos de idade.Era solteiro e deixa os irmãos: Silvana, Adriana, Pedro, Andreia, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 16/03/25 às 13:30 horas saindo o féretro do(a) Ginásio de Esportes de Ribeirão Bonito para o Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.

Data de nascimento: 20/10/1972.

O Senhor: Claudio Costa da Silva

Faleceu dia 15/03/25 às 06:00 horas em Pradópolis com 63 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Mercedes Justi, deixa a mãe, irmãos, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 15/03/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Pradópolis.

Data de nascimento: 05/10/1961.

A Senhora: Ana Maria Leite Dias

Faleceu dia 15/03/25 às 06:30 horas em Araraquara com 74 anos de idade.Era viúva do Sr. Osmar Pereira Dias e deixa familiares e amigos.Seu corpo foi trasladado para Matão.O sepultamento deu-se no dia 15/03/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/06/1950.

A Senhora: Edna Aparecida Pastori dos Santos

Faleceu dia 15/03/25 às 01:40 horas em Ribeirão Preto com 80 anos de idade.Era viúva do Sr. Geraldo Ferreira dos Santos e deixa os filhos: Vania Ferreira dos Santos c/c Ilton, Wander Ferreira dos Santos, familiares e amigos.Seu corpo foi transladado para São Carlos.O sepultamento deu-se no dia 15/03/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/08/1944.

O Senhor: Sérgio Quinai

Faleceu dia 14/03/25 às 11:00 horas em Araraquara com 67 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Amélia Masselani Muniz e os filhos: Sérgio, Camila, Andréia, Luiz, familiares e amigos.Seu corpo foi trasladado para Matão.O sepultamento deu-se no dia 15/03/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 16/04/1957.

