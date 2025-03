Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento

Compartilhar no facebook

O senhor Mário Cavaretti

Faleceu quinta-feira, 13, às 16h20 em São Carlos com 93 anos. Deixa viúva Alcidia Miranda Cavaretti e os filhos Neuza c/c Ronaldo, Regina c/c Erivelto, Marise c/c Luiz Carlos, Maria José c/c Ruy, Rosana c/c Valdecir, Isabel, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á sexta-feira, 14, às 16h saindo o féretro do Santuário de Adoração São Pio X (Igreja do Seminário) para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/10/1931.

O senhor Luiz Polli

Faleceu quinta-feira, 13, às 13h em São Carlos com 72 anos. Era viúvo de Lourdes Donadoni Polli e deixa os irmãos Rosa Luzia c/c André, José Carlos c/c Magna, Maria de Fátima c/c Luis Alves, familiares e amigos.

Seu sepultamento dar-se-á sexta-feira, 14, às 11h15 saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/4/1952.

O senhor Jaime Norberto da Silva

Faleceu quinta-feira, 13, às 12h32 em São Carlos com 87 anos. Deixa viúva Maria Augusta de Jesus Borges e os filhos Marinez Borges Pegorin c/c Pedro, Regina da Silva c/c Robson, Claudinho da Silva c/c Graziela, Terezinha de Jesus Borges c/c Pedro Fernandes, familiares e amigos.

O velório será realizado a partir das 10h30 e o sepultamento dar-se-á sexta-feira, 14, às 14h30 saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 23/6/1937.

O senhor Elidio Paiuta

Faleceu quarta-feira, 12, às 8h21 em São Carlos com 94 anos. Era viúvo de Idalina Corocher Paiuta e deixa a filha Dulcinéia Aparecida Paiuta, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Analândia e seu sepultamento deu-se quinta-feira, 13, às 8h saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Analândia.

Data de nascimento: 19/7/1930.

O senhor Rubens Marascalchi

Faleceu terça-feira, 11, às 21h37, em São Carlos com 82 anos. Deixa viúva Nair Pereira Marascalchi e os filhos Edson Marascalchi c/c Luzia Nerivan, Claudinei Marascalchi c/c Nelivia, Ruberval Marascalchi c/c Juliana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se quarta-feira, 12, às 14h saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 5/10/1942.

O senhor Mateus Aparecido Pastreli

Faleceu terça-feira, 11, às 18h em Matão com 61 anos. Era viúvo de Silvia Maria Calderone Pastreli e deixa a filha Karina, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se quarta-feira, 12, às 14h saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 29/8/1963.

