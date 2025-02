Compartilhar no facebook

O senhor Messias Gomes Neto

Faleceu dia 26, às 8h, em Matão com 45 anos.

Era solteiro e deixa os filhos Erikson, Maria Eduarda, João Pedro, Vitor, Tales, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á dia 26, às 17h, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 11/11/1979.

A senhora Ana Maria Zanatta

Faleceu dia 25, às 10h35, em São Carlos com 75 anos.

Era solteira, filha de Valentim Zanatta e Filomena de Almeida Zanatta e deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 26, às 11h15, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 1/4/1950.

O senhor Antonio Jorge Carvalho de Azevedo

Faleceu dia 24, às 20h, em Matão, com 74 anos.

Deixa os filhos Valdinei, Valdineia, Lucinéia, Marilda, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25, às 17h, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 29/7/1950.

