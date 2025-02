Compartilhar no facebook

O senhor Antonio Jorge Carvalho de Azevedo

Faleceu dia 24/2/25 às 20h em Matão com 74 anos de idade.

Deixa os filhos Valdinei, Valdineia, Lucinéia, Marilda, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 25/2/25 às 17horas saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 29/7/1950.

A senhora Eliza Segna da Silva

Faleceu dia 24/2/25 às 8h45 em São Carlos com 87 anos de idade.

Era viúva de Nestor Ferreira da Silva e deixa os filhos Aparecido Daniel c/c Cleusa, Marcos c/c Elaine, Doralice, viúva, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/2/25 às 17h saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/4/1937.

A senhora Rita de Cássia Aparecida Gibotti

Faleceu dia 23/2/25 às 19h25 em São Carlos com 67 anos de idade.

Deixa os filhos Bianca Gibotti Mello, César Augusto Gibotti Mello, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/2/25 às 16h30 saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 1/7/1957.

A senhora Maria Lúcia Silva Santana

Faleceu dia 23/2/25 às 17h04 em Santa Cruz das Palmeiras com 71 anos de idade.

Era solteira e deixa os filhos Jaime c/c Selma, Luciano c/c Cristiane, Flávio c/c Valéria, Fabiano, solteiro, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Paulo e seu sepultamento deu-se no dia 24/2/25 às 15h saindo o féretro do velório do Memorial Parque das Cerejeiras para o Cemitério Memorial Parque das Cerejeiras.

Data de nascimento: 4/5/1953.

