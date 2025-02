A senhora Rita de Cássia Aparecida Gibotti

Faleceu dia 23/2/25 às 19h25 em São Carlos com 67 anos de idade.

Deixa os filhos Bianca Gibotti Mello, César Augusto Gibotti Mello, familiares e amigos.

O velório será realizado a partir das 12h30 e o sepultamento dar-se-á no dia 24/2/25 às 16h30 saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 1/7/1957.

O senhor Hedio Cardoso de Azevedo

Faleceu dia 21/2/25 às 13h30 em Matão com 67 anos de idade.

Deixa viúva Maria Aparecida S. de Azevedo e os filhos Leandro, Douglas, Marília, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Lourenço do Turvo e seu sepultamento deu-se no dia 22/2/25 às 10h30 saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de São Lourenço do Turvo.

Data de nascimento: 20/12/1957.

A senhora Rosa Aparecida Gomes

Faleceu dia 21/2/25 aos 30 minutos em Matão com 63 anos de idade.

Deixa viúvo Augusto Gomes e o filho Alex, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 21/2/25 às 15h saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 22/7/1961.

