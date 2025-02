Compartilhar no facebook

O senhor Bernardino Di Genova

Faleceu dia 20/2/25 às 11h49 em São Carlos com 91 anos de idade. Deixa viúva Maria Ignês da Silva Di Genova e os filhos Angela Maria Di Genova Martins c/c Luis Carlos, Cristina Aparecida Di Genova Barbério c/c Mário Luis, André Luiz Di Genova c/c Rute, Ana Maria Di Genova Pereira da Silva, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 21/2/25 às 10h45, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 8/7/1933.

A senhora Maria Olympia Geribello da Cruz

Faleceu dia 20/2/25 às 5h10 em São Carlos com 94 anos de idade.

Era viúva de Geraldo Lemos da Cruz e deixa os filhos Breno Geribello da Cruz c/c Eliana, Guilherme Geribello da Cruz c/c Francisca, Cássio Geribello da Cruz, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/2/25 às 17h saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 8/7/1930.

O senhor Luiz Carlos Varizi

Faleceu dia 20/2/25 às 4h24 em São João da Boa Vista com 73 anos de idade.

Deixa viúva Iolanda Menecatti Varizi e os filhos Marcos c/c Beatriz, Lucimara, solteira, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras e o sepultamento deu-se no dia 20/2/25 às 17h saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 8/11/1951.

O senhor Agnaldo Dias

Faleceu dia 19/2/25 às 16h em Matão com 58 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/2/25 às 10h30 saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 7/12/1966.

A senhora Maria Luiza Fernandes

Faleceu dia 19/2/25 às 15h54 em São Carlos com 79 anos de idade.

Deixa os filhos Gabriel Fachini c/c Rosana, Mauricio Fachini, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á dia 21/2/2025 às 10h, saindo o féretro do velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério da Paz e da Saudade em Monte Alto/SP.

Data de nascimento: 23/1/1946.

