Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

O senhor Agnaldo Dias

Faleceu dia 19/2/25 às 16h em Matão com 58 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos. O sepultamento dar-se-á no dia 20/2/25 às 10h30 saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 7/12/1966.

A senhora Maria Luiza Fernandes

Faleceu dia 19/2/25 às 15h54 em São Carlos com 79 anos de idade.

Deixa os filhos Gabriel Fachini c/c Rosana, Mauricio Fachini, solteiro, familiares e amigos.

O velório será realizado a partir das 8h do dia 21/2/2025 saindo o féretro às 10h do velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério da Paz e da Saudade em Monte Alto/SP.

Data de nascimento: 23/1/1946.

A senhora Célia de Fátima Justiniano

Faleceu dia 19/2/25 à 1h em Matão com 48 anos de idade.

Deixa viúvo José Eduardo Quaresma e o filho Luciano, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/2/25 às 16h saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/2/1977.

A senhora Josefina Casemiro Costa

Faleceu dia 18/2/25 às 11h em Mogi Guaçu com 83 anos de idade.

Era viúva de Benedito Geraldo Costa e deixa os filhos Adilson c/c Laudicéia, Rosangela c/c Armando, Luís c/c Ana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/2/25 às 10h saindo o féretro do velório da Praça da Bíblia para o Cemitério Municipal de Mogi Guaçu.

Data de nascimento: 18/1/1942.

Leia Também