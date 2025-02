Compartilhar no facebook

A senhora Rosa Maria Cerasi Gonçalves

Faleceu dia 5/2/25 às 11h30 em Dourado com 77 anos de idade.

Deixa viúvo Ederval João Gonçalves e o filho Marcos Rogério Cerasi Gonçalves c/c Rosely.

O sepultamento deu-se no dia 6/2/25 às 9h saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 1/1/1948.

A senhora: Cecília Sanches Mirandola

Faleceu dia 5/2/25 às 7h45 em São Carlos com 101 anos de idade.

Era viúva de Luiz Mirandola e deixa os filhos Silvio Antonio c/c Paula, Sérgio Rafael c/c Samara, Maria Eunice, viúva, Luiz Carlos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 5/2/25 às 16h saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 27/4/1923.

A senhora Maria Lucia Bergamasco

Faleceu dia 4/2/25 aos 46 minutos em São Bernardo do Campo com 76 anos de idade.

Era solteira, filha de Antonio Bergamasco e Izaura de Freitas e deixa familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 6/2/25 às 8h30 saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 30/9/1948.

A senhora Maria Zélia de Godoy Ricci

Faleceu dia 4/2/25 às 21h45 em São Carlos com 92 anos de idade.

Era viúva de Antonio Ricci e deixa os filhos Márcia de Godoy Ricci, Marlucy de Godoy Ricci, Magda Godoy Ricci, Nilton Godoy Ricci, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 5/2/25 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 2/8/1932.

O senhor Varlei Barbosa da Costa

Faleceu dia 4/2/25 às 10h em Matão com 47 anos de idade.

Era solteiro e deixa os filhos Miguel, Davi, Ana, familiares e amigos

O sepultamento deu-se no dia 5/2/25 às 10h30 saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 17/10/1977.

A senhora Olivia Primila

Faleceu dia 4/2/25 às 3h16 em São Carlos com 75 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos Márcia c/c Carlos, Eliana c/c Nivaldo, Aparecida, Daiana, Gustavo, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 4/2/25 às 14h no Cemitério Municipal de Itápolis.

Data de nascimento: 10/8/1949.

A senhora Cleonice Rosa Correia dos Santos

Faleceu dia 4/2/25 aos 30 minutos em Matão com 53 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos Jonathas, Jéssica, Geovani, Geovana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 4/2/25 às 17h saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 20/1/1972.

O senhor Caio Rossetti Magalhães Mafra

Faleceu dia 3/2/25 às 16h44 em São João da Boa Vista com 43 anos de idade.

Era filho de José Benedito Magalhães Mafra e Vanice Rossetti Mafra e deixa os irmãos: Carina e Eduardo, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 4/2/25 às 14h saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 12/2/1981.

O senhor José Carlos Siqueira dos Santos

Faleceu dia 1/2/25 em São Paulo com 76 anos de idade.

Deixa viúva Doraci Oliveira da Silva, filhos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 6/2/25 às 8h, direto para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 25/05/1947.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA

A família da senhora Quitéria da Silva Zanon

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 6/2/2025 (quinta-feira) às 19h na Igreja Nossa Senhora do Carmo.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

