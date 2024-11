Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

A Senhora: Maria José Costa Zanchetta

Faleceu dia 29/11/24 às 05:22 horas em Ribeirão Preto com 71 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Alaor Zanchetta e deixa os filhos: Hamilton Natal Zanchetta, Renato Donizete Zanchetta, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 30/11/24 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Luiz Antonio para o Cemitério Municipal de Araras.

Data de nascimento: 27/11/1953.

A Senhora: Edna Collasanto

Faleceu dia 30/11/24 às 03:10 horas em São Carlos com 76 anos de idade.

Era filha de Francisco Collasanto e Joana França Collasanto, deixa o irmão Dirceu Collasanto, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 30/11/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 06/11/1948.

O Senhor: José Jordelino de Oliveira

Faleceu dia 29/11/24 às 20:03 horas em São Carlos com 66 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Bazilia Gomes de Oliveira e os filhos: Fabricio Jose de Oliviera, Adair Gomes de Oliveira, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 30/11/24 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/11/1958.

O Senhor: Irineu Predin

Faleceu dia 29/11/24 às 12:05 horas em São Carlos com 78 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Helena Picca Predin e os filhos: Silvio Predin, Flávio Predin, Hellen Predin, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 30/11/24 às 16:00 horas no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 31/03/1946.

O Senhor: Hermelindo Orlandi

Faleceu dia 29/11/24 às 01:50 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era solteiro, filho de Olintho Orlandi e Catharina Palombo e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 29/11/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/09/1932.

A Senhora: Amélia Levez Scuracchio

Faleceu dia 28/11/24 às 15:27 horas em Ibaté com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. João Baptista Scuracchio e deixa os filhos: Valéria Cristina s. Bento c/c Romualdo, Rogério Scuracchio c/c Leandra, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 29/11/24 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 09/11/1935.

O Senhor: Victor Cândido Ribeiro

Faleceu dia 28/11/24 às 10:40 horas em Ribeirão Preto com 84 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aparecida Januário Ribeiro e o filho: Luiz Carlos Ribeiro, solteiro, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 29/11/24 às 09:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 11/01/1940.

Leia Também