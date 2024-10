O Senhor: Benedito Mendonça

Faleceu dia 12/10/24 às 02:30 horas em Ibaté com 78 anos de idade.Era viúvo da Sra. Euridice Cardoso da Silva Mendonça e deixa a filha,Andrea, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 12/10/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 21/02/1946.

O Senhor: Jose Francisco de Lima

Faleceu dia 11/10/24 às 16:45 horas em São Carlos com 87 anos de idade.Deixa os filhos: Sandro, Juliana, Karina, Aparecido, Claudio, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Ibaté.O velório será realizado a partis das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 12/10/24 às 13:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de Nascimento: 13/05/1937.

O Jovem: Vitor Vagner de Lima Gaudencio

Faleceu dia 10/10/24 às 18:30 horas em São Carlos com 24 anos de idade.Era Solteiro e deixa a mãe, Valdirene Pereira de Lima Gaudencio, o Pai, Vagner Gaudencio, os irmãos, Vinicius de Lima Gaudencio, Sara AlbanoGaudencio, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Ibaté.O sepultamento deu-se no dia 11/10/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 16/02/2000.

A Senhora: Maria Thereza App. Marques Costa

Faleceu dia 10/10/24 às 22:30 horas em Ribeirão Preto com 92 anos de idade.Era viúva e deixa os filhos: Maria José c/c José, Flavio Antonio c/cValeria, Fernando c/c Maria do Carmo, Rosaura e Isabel Cristina.Seu corpo foi trasladado para São Carlos - SP.O sepultamento deu-se no dia 11/10/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/08/1932.6

