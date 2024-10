SIGA O SCA NO

10 Out 2024 - 10h31

10 Out 2024

Nova Funerária

A Senhora: Maria Neiva Cavalcante

Faleceu dia 09/10/24 às 14:46 horas em Limeira com 81 anos de idade.Era solteira e deixa a Irmã: Neuza Cavalcante dos Reis, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para São Carlos.O velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 10/10/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/10/1942.

A Senhora: Maria Cristina Coletti

Faleceu dia 09/10/24 às 09:15 horas em São Carlos com 67 anos de idade.Deixa Irmãos, sobrinhos, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 10/10/24 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/06/1957.

O Senhor: Luiz Carlos Picollo

Faleceu dia 09/10/24 às 00:20 horas em Sta.C. das Palmeiras com 81 anos de idade.Deixa os filhos: Luiz Picollo, Olinda Bianchini (In Memoria), familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 09/10/24 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Sta. Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 25/01/1969.

