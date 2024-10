SIGA O SCA NO

04 Out 2024 - 22h07

04 Out 2024 - 22h07

-

A Senhora: Palmira Trevisan da Silva

Faleceu dia 04/10/24 às 07:25 horas em Americo Brasiliense com 74 anos de idade.Era viúva so Sr. Jose Domingos da Silva e deixa a filha: Glaucia Aparecida da Silva c/c Fernando, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Ibaté.O sepultamento deu-se no dia 04/10/24 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 02/04/1950.

A Senhora: Dolores Silvério

Faleceu dia 04/10/24 às 08:40 horas em Sta. C.das Palmeiras com 77 anos de idade.Deixa os filhos: Ademir c/c Cleide, Rosinei c/c Donizete, Altair c/c Simone, Lázaro c/c Joice, Simone, Vicente, Familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 04/10/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Sta. Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 21/11/1946.

A Senhor: Divina Aparecida Gonçalves

Faleceu dia 04/10/24 às 06:40 horas em Sta.C. das Palmeiras com 76 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Miguel Julio Gonçalves e deixa as filhas: Divina Donizete c/c Rogerio, Aparecida de Fatima, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 04/10/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Sta. Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 22/09/1948.

O Senhor: Sergio José Michelan

Faleceu dia 04/10/24 às 03:00 horas em São Carlos com 57 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Ivanil do Carmo Michelan e os filhos: Vinicius e Meiriane, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 12:00 horas às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Crematório Memorial Cidade Jardim em Rio Claro - SP.

Data de nascimento: 12/01/1967

O Senhor: Carlos Alberto Pegassini

Faleceu dia 03/10/24 às 16:00 horas em Matão com 54 anos de idade.Era Viúvo da Sra. Luzia Ap. Rodrigues Pegassini e deixa os filhos: Ana, Claudia, Marcelo, Carlos, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 04/10/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 19/03/1970.

O Senhor: Orivaldo Jesus Veroneze

Faleceu dia 03/10/24 às 08:09 horas em Hortolândia com 70 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Maria Marcia M. Veroneze e a filha: Carla Maria c/c Edilson, familiares e amigos.Seu corpo foi transladado para São Carlos. O sepultamento deu-se no dia 03/10/24 às 17:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/10/1953

A Senhora: Zulmira Zanolli

Faleceu dia 03/10/24 às 05:00 horas em Matão com 74 anos de idade.Era Solteira e deixa o filho: Leandro, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Sta. Cruz das Palmeiras.O sepultamento deu-se no dia 03/10/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Sta. Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 10/01/1950.

A Senhora: Nisandra Mariana

Faleceu dia 02/10/24 às 18:00 horas em Matão com 52 anos de idade.Era viúva do Sr. Ronaldo Gomes da Silva e deixa os filhos: Larissa e Ronald, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 03/10/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de Nascimento: 11/01/1972.

Leia Também