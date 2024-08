SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

A Senhora: Adriana de Fátima Claudio Ribeiro

Faleceu dia 07/08/24 às 10:22 horas em Jaú com 48 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Adriano Otávio Ribeiro e os filhos: Nayara Ribeiro, Fernando Otávio Ribeiro, Nicole Ribeiro, solteiros, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento dar-se-á no dia 08/08/24 às 09:00 horas saindo o féretro do(a) Antigo Centro de Catequese - Rua Barão do Rio Branco, esquina com Rua Demétrio Calfat, para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 03/05/1976.

O Senhor: Luiz Henrique Ferraz Filho

Faleceu dia 07/08/24 às 10:40 horas em São Roque com 39 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Jaciara dos Santos Rosa, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O Velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 08/08/24 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 11/03/1985.

A Senhora: Maria Helena Martinelli

Faleceu dia 07/08/24 às 04:21 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Era solteira, filha de Pedro Martinelli e Angela Larocca e deixa irmãos e sobrinhos.

O sepultamento deu-se no dia 07/08/24 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/03/1945.

O Senhor: Sebastião de Almeida

Faleceu dia 06/08/24 às 20:00 horas em Araraquara com 78 anos de idade.

Era viúvo e deixa os filhos: Adriana, Aparecido, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 07/08/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/05/1946.

Leia Também