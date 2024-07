SIGA O SCA NO

A Senhora: Ivana Aparecida Garbo

Faleceu dia 02/07/24 às 22:50 horas em Jaú com 56 anos de idade.

Era viúva do Sr. Silvio Eduardo Galvão e deixa os filhos: Lucas Garbo Galvão, Branca Garbo Calvão, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 03/07/24 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/09/1967.

O Senhor: Jurandir Batista de Figueiredo

Faleceu dia 02/07/24 às 13:40 horas em São Carlos com 67 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Ivone Agostinho Silva e o filho: Marcos Roberto Silva, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 03/07/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/11/1956.

A Senhora: Otilia dos Santos Roberto

Faleceu dia 02/07/24 às 09:50 horas em Dourado com 94 anos de idade.

Era viúva do Sr. Sebastião Roberto e deixa o filho: Michel Gustavo dos Santos, sobrinhos e netos.

O sepultamento deu-se no dia 03/07/22 às 09:00 horas saindo o féretro do(a) Antigo Centro de Catequese - Rua Barão do Rio Branco esquina com Demétrio Calfat para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 22/06/1930.

A Senhora: Aparecida de Lourdes Camargo Motta

Faleceu dia 02/07/24 às 09:30 horas em Matão com 66 anos de idade.

era viúva do Sr. Luiz Carlos Motta e deixa os filhos: Jeferson, Jederson, Gislaine, Geisa, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 03/07/24 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 04/07/1957.

A Senhora: Alice Sampaio de Souza

Faleceu dia 02/07/24 às 08:50 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 85 anos de idade.

Era viúva do Sr. Reinaldo de Souza Nascimento e deixa os filhos; Leonice c/c Sebastião, Neusa viúva de Manoel, Edimilson, solteiro, João, Maria dos Anjos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/07/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 20/10/1958.

A Senhora: Antonia Schutzer Conceição

Faleceu dia 02/07/24 às 07:15 horas em São Carlos com 84 anos de idade.

Era viúva do Sr. Sebastião Conceição e deixa os filhos: Edson, Edna, Eliana, Rosineide, Sirlene, Silvana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/07/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Igreja Santa Izabel para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01//08/1939.

O Senhor: Alfredo Vitório

Faleceu dia 02/07/24 às 06:30 horas em Matão com 71 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Arminda de Sousa Moraes Vitório e as filhas: Juliana, Simone, Priscila, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/07/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 19/08/1952.

O Senhor: José Roberto Mugnoi

Faleceu dia 01/07/24 às 14:35 horas em São Carlos com 74 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Fátima Teixeira de Paula Mugnoi e os filhos: Rodrigo César Mugnoi c/c Daniele, Vanessa Cristina Mugnoi c/c Tomas, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/07/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/10/1949.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA..

A família do Senhor: MARCILIO MARQUES

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 06/07/2024 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja São Nicolau de Flue.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

