A Senhora: Mercedes Novaes

Faleceu dia 11/05/24 às 17:46 horas em Dourado com 79 anos de idade.Era Solteira e deixa familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 12/05/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 23/01/45.

O Senhor: Edio de Souza

Faleceu dia 11/05/24 às 12:43 horas em São Carlos com 84 anos de idade.Era viúvo da Sra. Vera Lucia Nogueira da Silva e deixa os filhos: Alvaro c/c Rivania, Aline c/c Ewer, Alan e Alex Sandro, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 12/05/24 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/11/1939.

O Senhor: José Carlos Gatti

Faleceu dia 11/05/24 às 12:20 horas em São Carlos com 72 anos de idade.Deixa os filhos: Paula Renata c/c Eduardo, Marina Carla c/c Jorge e Flavia Caroline, solteira.O sepultamento deu-se no dia 12/05/24 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 23/07/1952.

