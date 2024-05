SIGA O SCA NO

O Senhor: Benedicto Pereira Ferraz

Faleceu dia 09/05/24 às 06:35 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Idalina Maria Gonçalves Ferraz e os filhos: João Batista c/c Vera, Nivaldo Aparecido, Benedito Pereira Ferraz Filho, Alessandra de Fátima, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/05/24 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/04/1937.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA..

A família do Senhor: Angelo Antonio Moretti Junior

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 11/05/2024 (Sábado) às 17:00 horas na Igreja de São Domingos Sávio no Bairro Castelo Branco.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

