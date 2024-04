A Senhora: Olga Pereira Buffa

Faleceu dia 14/04/24 às 06:35 horas em São Carlos com 99 anos de idade.Era viúva do Sr. Elvio Buffa e deixa os filhos: Romualdo Buffa c/c Rosangela, Renilde Lucia Buffa da Fonseca c/c Helio, Alexandre Buffa, Luiz Henrique Buffa c/c Glaucia, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 12:30 e sepultamento dar-se-á no dia 14/04/24 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Av. São Carlos, 918 Centro para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 14/04/1925.

A Senhora: Alcidia Borges de Carvalho

Faleceu dia 12/04/24 às 20:00 horas em Ribeirão Preto com 76 anos de idade.Era viúva e deixa os filhos: Roseli, Rosineide, José Carlos, familiares e amigos.Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 13/04/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 31/081947.

O Senhor: Jose Coutinho Pereira

Faleceu dia 12/04/24 às 15:05 horas em São Carlos com 77 anos de idade.Era viúvo da Sra. Pedra Aparecida Pereira e deixa os filhos: Deodete Coutinho Pereira c/c Joice, Donizete Coutinho Pereira, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 13/04/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 15/09/46.

