A Senhora: Claudina Pereira Souza

Faleceu dia 03/03/24 às 19:00 horas em Matão com 40 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Anilton Oliveira Souza, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 04/03/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 30/06/1983.

A Senhora: Valentina da Penha David

Faleceu dia 03/03/24 às 12:52 horas em São Carlos com 58 anos de idade.

Era filha de Carmo dos Santos David e Maria do Carmo Garcia David e deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 04/03/24 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/02/1966.

O Senhor: José Manoel Lopes

Faleceu dia 03/03/24 às 08:30 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Era solteiro e deixa as filhas: Glaucia Regina c/c Walkmar, Janaina Regina, Karen Regina, solteiras, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/03/24 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/09/1946.

A Senhora: Luiza Cassatti

Faleceu dia 02/03/24 às 08:15 horas em Dourado com 69 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos: Ana Cláudia, Cláudio César, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/03/24 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 23/12/1954.

