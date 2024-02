SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

O Senhor: Armelindo Adão de Souza

Faleceu dia 12/02/24 em Ibitinga com 79 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Sônia Maria Martins Siqueira e o filho: Rodolfo Martins de Souza c/c Amanda, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 12/02/24 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibitinga.

Data de nascimento: 21/07/1944.

A Senhora: Marina da Conceição Ercoli Piloto

Faleceu dia 11/02/24 às 22:25 horas em São Carlos com 74 anos de idade.

Era viúva do Sr. Luciano Piloto e deixa os filhos: Luiz Fernando, Ronaldo, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 12/02/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Memorial do Cemitério Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/08/1949.

A Senhora: Maria Ferreira de Almeida

Faleceu dia 11/02/24 às 18:15 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Claudimiro de Almeida e deixa os filhos: Laudice viúva de José, Lindinalva c/c Sidnei, José viúvo de Lourdes, Lúcia viúva de Cícero, Aparecido c/c Márcia, Romualdo c/c Célia, Sidvan c/c Roseli, Sidney c/c Carmen, João c/c Aparecida, Antonio, Paulo, Sebastião, Nivaldo, Rosália, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/02/24 às 09:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 04/09/1935.

O Senhor: Aparecido Antonio Romão

Faleceu dia 10/02/24 às 12:35 horas em Dourado com 95 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Orlanda Donato e deixa os filhos: Ligia Maria Donato Felipe, Ana Silvia Donato, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/02/24 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 07/08/29.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA..

A família da Senhora: Tereza de Brito Gaban

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 12/02/2024 (Segunda-feira) às 18:30 horas na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

