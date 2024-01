SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

A Senhora: Rosa Fature Portronieri

Faleceu dia 23/01/24 às 18:00 horas em Matão com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. Pedro Portronieri e deixa os filhos: Vera, Sueli, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 24/01/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 13/07/1931.

O Senhor: Carmino Aparecido Rinaldo

Faleceu dia 23/01/24 às 10:45 horas em São Carlos com 68 anos de idade.

Era solteiro, filho de José Rinaldo e Maria Pigatim Rinaldo e deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 24/01/24 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/09/1955.

A Senhora: Helena Ribeiro

Faleceu dia 22/01/24 às 23:40 horas em Serrana com 79 anos de idade.

Era solteira, filha de Nelson Ribeiro e deixa irmão, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Luiz Antonio.

O sepultamento deu-se no dia 23/01/24 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Luiz Antonio.

Data de nascimento: 20/07/1944.

A Senhora: Zilda Piovezan Somera

Faleceu dia 22/01/24 às 23:30 horas em Araraquara com 86 anos de idade.

Era viúva do Sr. Ernesto Somera e deixa os filhos: Antonio Cláudio c/c Denise, Marisa c/c Luis Carlos, Ana Maria c/c José Milton, Maria Estela c/c Edson, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 23/01/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 08/02/1937.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também