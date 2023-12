SIGA O SCA NO

O Senhor: Aparecido dos Santos

Faleceu dia 18/12/23 às 03:30 horas em Araraquara com 68 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Cândida Ferreira dos Santos, a filha Andrena Donizete dos Santos Rosendo, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Américo Brasiliense.

O sepultamento dar-se-á no dia 18/12/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Américo Brasiliense.

Data de nascimento: 01/12/1955.

O Senhor: Valdivino Lucas Mendes

Faleceu dia 17/12/23 às 09:55 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Cleide Mirian de Souza Mendes e deixa os filhos: Cleuza, Regina, Sandra, Claudio, Elizabete, Lucia, Daniel, Paulo, Ruth, Wagner, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 18/12/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Av: Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/07/31.

O Senhor: Carlos Antonio da Silva

Faleceu dia 17/12/23 às 03:55 horas em São Carlos com 61 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Gervandira Vieira e deixa os Irmãos: Marco Antonio, Jose Aparecido, Maria Aparecida, Lourival, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 18/12/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Av: Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/12/62.

A Senhora: Regina Pereira Barbosa

Faleceu dia 16/12/23 às 09:30 horas em São Carlos com 61 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Silvio Ap. Barbosa e os filhos: Silvia Leticia c/c Murilo, Lucas Henrique c/c Daniela e Gislaine Cristina, solteira.

O sepultamento deu-se no dia 17/12/23 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/04/62.

O Senhor: Gilberto de Souza

Faleceu dia 16/12/23 às 06:13 horas em São Carlos com 62 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Rosineide Pulgrossi de Souza e deixa as filhas: Franciele Alice de Souza Marchetti c/c Toni Willian Marchetti, Letícia Mirella de Souza Ruy c/c Rodolfo Willian Ruy, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 16/12/23 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/01/1961.

A Senhora: Yukie Terauchi

Faleceu dia 15/12/23 às 23:50 horas em Ribeirão Preto com 91 anos de idade.

Era viúva do Sr. Jitsio Terauchi e deixa familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Mombuca - Guatapará.

O sepultamento deu-se no dia 16/12/23 às 16:00 horas, Direto para o Cemitério Municipal de Mombuca.

Data de nascimento: 13/01/1932.

