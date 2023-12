SIGA O SCA NO

O Senhor: Gilberto de Souza

Faleceu dia 16/12/23 às 06:13 horas em São Carlos com 62 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Rosineide Pulgrossi de Souza e deixa as filhas: Franciele Alice de Souza Marchetti c/c Toni Willian Marchetti, Letícia Mirella de Souza Ruy c/c Rodolfo Willian Ruy, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 16/12/23 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/01/1961.

A Senhora: Yukie Terauchi

Faleceu dia 15/12/23 às 23:50 horas em Ribeirão Preto com 91 anos de idade.

Era viúva do Sr. Jitsio Terauchi e deixa familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Mombuca - Guatapará.

O sepultamento dar-se-á no dia 16/12/23 às 16:00 horas, Direto para o Cemitério Municipal de Mombuca.

Data de nascimento: 13/01/1932.

A Senhora: Elaine Cristina da Silva

Faleceu dia 14/12/23 às 07:46 horas em São Carlos com 45 anos de idade.

Era filha de Irceu José da Silva e deixa a mãe Cilene Neide Risso da Silva e os filhos: Luiza, Leonardo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/12/23 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 26/12/1977.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também